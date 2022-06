20 Giugno 2022

Avviso per manifestazione di interesse per l’installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e supporto per la realizzazione di un network di sistemi di ricarica per e-bike con fornitura di sistemi di ricarica e rastrelliere e ottimizzazione della visibilità di tali infrastrutture su app selezionate. Il territorio interessato dai lavori è […]

