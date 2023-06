14 Giugno 2023

Avviso di manifestazione di interesse alla procedura negoziata per la ricerca di un’azienda che intenda sistemare una o più postazioni di ricarica per veicoli elettrici nel territorio di Vallinfreda (RM). Importo: n.d. Scadenza: 27/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

