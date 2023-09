18 Settembre 2023

Puntare sull’utilizzo massiccio dei cosiddetti e-fuel per avere auto più ecologiche è poco realistico e anche l’adozione dell’idrogeno su larga scala è lontana nel tempo, mentre la strada dei biocarburanti avanzati sembra più promettente. Queste le principali conclusioni per la transizione nel settore automotive, in un nuovo studio su alcuni aspetti cruciali delle politiche ambientali. […]

