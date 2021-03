16 Marzo 2021

Procedura aperta per l’affidamento in concessione del contratto di finanza di progetto per il servizio di prestazione energetica secondo il d.lgs. 102/2014 (all. 8) con progettazione definitiva, esecutiva, per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico degli edifici comunali di Orzinuovi (BS). Importo: 2.345.991 € Scadenza: 29/3/2021 Bando (zip) Bandi del […]

