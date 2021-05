26 Maggio 2021

Affidamento del servizio di opere elettriche necessarie per la realizzazione di iniziative promosse o patrocinate dall’amministrazione comunale di Mariano Comense (CO) per l’anno 2021. Importo: 2.400 € Scadenza: 11/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

