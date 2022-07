1 Luglio 2022

Affidamento in concessione, mediante project financing, del servizio di illuminazione pubblica e annessi lavori di riqualificazione degli impianti. Durata: 20 anni. Comune di San Severino (MC) e Filottrano (AN). Ente appaltante: Unione Montana Potenza Esino Musone. Importo: 3.470.000 € Scadenza: 8/8/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: