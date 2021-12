29 Dicembre 2021

Project financing per l’affidamento in concessione del servizio energia ed efficientamento energetico del polo scientifico di San Miniato dell’Università di Siena. Ente appaltante: Università degli Studi di Siena. Importo: 20.693.926 € Scadenza: 7/2/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: