18 Ottobre 2022

Bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Mandas (SU), per la durata di 240 mesi. Ente appaltante: Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo. Importo: 1.619.845 € Scadenza: 28/11/2022

