7 Luglio 2023

Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione pluriennale dell’infrastruttura elettrica e servizio di ricarica di veicoli elettrici accessibile al pubblico per il comune di San Casciano in Val di Pesa (FI) durata del servizio 10 anni. Importo: 140.000 € Scadenza: 4/8/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

