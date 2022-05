24 Maggio 2022

Bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione delle cabine elettriche MT/BT a Torino. Ente appaltante: SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Importo: 685.792 € Scadenza: 20/6/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

