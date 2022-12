5 Dicembre 2022

Affidamento in concessione mediante project financing, di prelazione da parte del promotore, del servizio di illuminazione pubblica e di servizi smart. Comune di Trebaseleghe (PD). Ente appaltante: Federazione dei Comuni del Camposampierese. Importo: 5.182.140 € Scadenza: 9/1/2022 Bando – disciplinare (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

