26 Giugno 2023

Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica mediante finanza di progetto. Comune di Torre Boldone (BG). Importo: 2.546.025 € Scadenza: 4/9/2023 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: