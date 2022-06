10 Giugno 2022

Servizio di erogazione di energia elettrica per gli anni 2023-2025 nel Comune di Casalecchio di Reno (BO). Ente appaltante: CINECA Consorzio Interuniversitario. Importo: 72.300.000 € Scadenza: 8/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

