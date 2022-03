17 Marzo 2022

Servizio energia, riqualificazione tecnologia degli impianti termici ed elettrici a servizio edifici proprietà comunale. Durata in mesi: 180. Comune di Alba (CN). Importo: 25.200.000 € Scadenza: 19/4/2022 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

