29 Settembre 2023

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo superiore a 150.000 euro per l’affidamento in appalto integrato del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, lavori e forniture per la realizzazione di “sistemi di parcheggio e interscambio – area parcheggio con servizio di bike sharing nel quartiere 300 alloggi”. Comune di Crotone. […]

