22 Novembre 2022

Bando di gara per l’affidamento in concessione, in partenariato pubblico privato dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura di energia, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e per la realizzazione e gestione di infrastrutture finalizzate all’erogazione di servizi di smart city. Comune di Cairo Montenotte (SV). Ente appaltante: Provincia di Savona. Importo: […]

