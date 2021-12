27 Dicembre 2021

Selezione di una ESCo per affidamento di appalto misto a prevalenza servizi di prestazione energetica garantita, gestione e manutenzione di edifici (nZeb) e pubblica illuminazione. La gara è suddivisa su 4 lotti. Lotto n 1. Procedura aperta per selezione operatore economico qualificato (ENERGY SERVICES COMPANIES – ESCO) per l’affidamento di un appalto misto a prevalenza […]

Potrebbe interessarti anche: