7 Dicembre 2021

Procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante project financing, con diritto di prelazione da parte del promotore del servizio di illuminazione pubblica e di servizi smart di valore aggiunto per conto del Comune di Limena (PD). Importo: 5.764.800 € Scadenza: 12/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: