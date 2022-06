28 Giugno 2022

Bando della Regione Puglia per offrire servizi di consulenza agli agricoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali per migliorare le prestazioni energetiche e economiche della loro azienda agricola, impresa e/o attività. Ente appaltante: Regione Puglia. Importo: 8.000.000 € Scadenza: 21/9/2022 Bando (pdf) Per informazioni: PSR Regione Puglia Bandi del giorno […]

