14 Luglio 2022

Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a svolgere in via sperimentale servizi di mobilità in sharing con biciclette elettriche sul territorio del comune di Bogogno (NO). Importo: n.d. Scadenza: 29/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

