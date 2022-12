27 Dicembre 2022

Il Comune di Codigoro (FE) intende avvalersi di un esperto in gestione dell’energia, che monitori la corretta e puntuale esecuzione dei servizi relativi al contratto che l’Amministrazione ha in essere per il servizio di gestione integrata energia SIE4 affidato alla ditta SIRAM spa di Milano mediante adesione alla convenzione Consip. Importo: n.d. Scadenza: 7/1/2023 Bando […]

