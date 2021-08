31 Agosto 2021

Acquisizione di proposte per la selezione di operatori economici (ESCo) del settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico nel Comune di Melilli (SR). Importo: n.d. Scadenza: 20/9/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: