27 Gennaio 2023

I risultati di uno studio su diverse configurazioni di impianti FV con accumuli in alcune scuole in Africa (Kenya). In quasi tutti gli scenari considerati, le soluzioni più competitive, in termini di Lcoe, impiegano batterie “di seconda vita” al posto di batterie nuove. Autori: Nisrine Kebir, Alycia Leonard, Michael Downey, Bernie Jones, Khaled Rabie, Sivapriya […]

