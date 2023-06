16 Giugno 2023

I Paesi Ue devono quasi azzerare le emissioni di CO2 entro il 2040 per puntare al traguardo della neutralità climatica a metà secolo. Le raccomandazioni dell’organo scientifico indipendente, composto da 15 esperti di vari settori, creato nel 2021 dalla legge Ue per il clima. Autore: European Scientific Advisory Board on Climate Change Data pubblicazione: giugno […]

