7 Dicembre 2021

Prospettive dell’eolico galleggiante in Europa: potrà raggiungere in Europa una potenza di 7 GW con un costo di 53-76 €/MWh. Ma la variabile delle policy sarà fondamentale. Autore: WindEurope Data pubblicazione: novembre 2021 Pagine: 16 Il documento è collegato all’articolo: Eolico galleggiante in Europa: 7 GW entro il 2030, politiche nazionali permettendo Scarica pdf

