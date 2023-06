5 Giugno 2023

Bando della Regione Sardegna finanzia progetti di cooperazione di enti locali, università, imprese, associazioni che promuovono anche sistemi di energia economici e sostenibili, nei Paesi in via di sviluppo. Ente appaltante: Regione Sardegna. Importo: 850.000 € Scadenza: 25/7/2023 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Sardegna Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: