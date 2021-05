28 Maggio 2021

Lettera di invito per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento impianto di illuminazione pubblica ed installazione di dispositivi led, sistema di gestione e telecontrollo, del Comune di Salaparuta (TP). Importo: 767.107 € Scadenza: 9/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

