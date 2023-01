17 Gennaio 2023

Lavori di manutenzione, messa a norma antincendio e consolidamento strutturale anche ai fini antisismici del corpo F, presso il complesso della Real Casa dell’Annunziata in Aversa (CE). Ente appaltante: Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Importo: 1.669.876 € Scadenza: 17/2/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

