24 Gennaio 2023

Lavori di riqualificazione e adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione con adozione di tecnologie smart e per il risparmio energetico nel comune di Castel Campagnano (CE). Durata: 180 gg. Importo: 388.542 € Scadenza: 22/2/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

