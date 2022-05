26 Maggio 2022

Nelle Marche contributi alle imprese nei settori “smart” e per investimenti produttivi, tra cui tecnologie per risparmio energetico e impianti per energia rinnovabili. I contributi sono per le imprese ricadenti nel territorio del GAL Colli Esini San Vicino. Ente appaltante Regione Marche. Importo: 160.429 € Scadenza: (prorogata) 6/6/2022 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Marche […]

