7 Dicembre 2021

Dg 105/21 accordo quadro quadriennale per lavori di realizzazione e risanamento strutturale e impiantistico di gallerie suddiviso in 3 lotti. Lotto n. 1: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; Lotto n. 2 Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Sardegna; Lotto n. 3 Campania, Basilicata – Puglia, Calabria, Sicilia. Durata in giorni: 1460. Ente appaltante: Anas […]

