18 Marzo 2022

Avviso pubblico esplorativo finalizzato a proposte di partenariato pubblico privato per la riqualificazione del patrimonio immobiliare dell’IACP di Catania, con il ricorso alle norme agevolate ecobonus e sismabonus. Ente appaltante: IACP Provincia di Catania. Importo: n.d. Scadenza: 26/4/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

