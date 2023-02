8 Febbraio 2023

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, con 5 operatori economici, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cusano Mutri (BN), con adozione di tecnologie smart e per il risparmio energetico. Importo: 348.541 € Scadenza: 27/2/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare […]

