22 Giugno 2023

Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” nel comune di Olginate (LC). Importo: 3.380.394 € Scadenza: 15/9/2023 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

