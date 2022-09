23 Settembre 2022

Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento dell’accordo quadro con un unico operatore, relativo ai lavori di manutenzione e pronto intervento per gli immobili dell’ASP di Palermo siti nell’area 1,2 e 3. Durata: 2 anni. Ente appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo Importo: 950.000 € Scadenza: 10/10/2022 Bando […]

