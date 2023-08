28 Agosto 2023

Avviso per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica al fini della riduzione dei consumi energetici. Durata 100 giorni. Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV). Importo: 712.947 € Scadenza: 4/9/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

