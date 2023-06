8 Giugno 2023

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Capo di Ponte (BS). Durata 168 giorni. Ente appaltante: Area Vasta Brescia. Importo: 467.398 € Scadenza: 26/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

