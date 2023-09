19 Settembre 2023

Manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica con la sostituzione dei corpi illuminanti di Via Caravaggio, Via Canova, Via Brunelleschi e Via Bernini con lampade a led, nel Comune di Borgo Ticino (NO). Importo: 7.900 € Scadenza: n.d. Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi

