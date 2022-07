27 Luglio 2022

Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica di piazza Duomo a L’Aquila. L’appalto comprende anche i lavori di pavimentazione e riqualificazione degli spazi. Importo: 5.264.902 € Scadenza: 29/8/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

