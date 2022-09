13 Settembre 2022

Affidamento dei lavori di riqualificazione urbana ed energetica di spazi pubblici per lo sviluppo della mobilità leggera, per l’incremento della socialità e della accessibilità al nuovo polo scolastico G. Ciabattoni, V.le Repubblica, per conto del Comune di Offida (AP). Durata: 365 giorni. Ente appaltante: Unione Dei Comuni ‘Vallata Del Tronto’. Importo: 872.923 € Scadenza: 27/9/2022 Bando (zip) […]

