23 Maggio 2022

Avviso pubblico per l’indagine di mercato per lavori per riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica nel quartiere Terracorta e Porzioni. Comune di Collegno (TO). Importo: 340.582 € Scadenza: 31/5/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

