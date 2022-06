3 Giugno 2022

Riqualificazione energetica dell’auditorium di Ustica (PA). Durata in giorni: 60. Importo: 72.028 € Scadenza: 10/6/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: