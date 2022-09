5 Settembre 2022

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per i lavori di riqualificazione energetica dell’impianto sportivo in località Baragge e realizzazione della copertura della tribuna. Comune di Palau (SS). Scadenza: 13/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: