29 Agosto 2023

Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a concorrere alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di rigenerazione degli impianti sportivi attraverso la realizzazione di un campo da calcio con fondo sintetico, opere di efficientamento energetico, realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, installazione di impianti per la ventilazione meccanica […]

