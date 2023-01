9 Gennaio 2023

Affidamento in concessione tramite project financing dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura dei vettori energetici, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e per la realizzazione e gestione di infrastrutture finalizzate all’erogazione di servizi smart city del Comune di Greve in Chianti (FI). Importo: 8.128.806 € Scadenza: 2/3/2023 […]

