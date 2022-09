19 Settembre 2022

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla ricezione di proposte di finanza di progetto di iniziativa privata, per l’affidamento in concessione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica ai fini della realizzazione di interventi di riqualificazione energetica nel Comune di Coriano (RN). Importo: n.d. Scadenza: 31/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno […]

