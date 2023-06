28 Giugno 2023

Avviso per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Sant’Agata Bolognese (BO). Ente appaltante: Unione Terre d’Acqua. Importo: 149.900 € Scadenza: 12/7/2023 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

