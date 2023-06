16 Giugno 2023

Lavori per la riqualificazione energetica della scuola primaria I.C. Duca d’Aosta, comune di Santo Stefano Ticino (MI). Durata 240 giorni. Importo: 1.378.412 € Scadenza: 29/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

