9 Giugno 2022

Partenariato pubblico privato per la progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché la gestione dei servizi connessi alla riqualificazione energetica e sismica di due complessi residenziali, per complessivi 297 alloggi suddivisi in 19 stabili interamente di proprietà dell’Ater di Trieste. Ente appaltante: Ater – Azienda Territoriale della Provincia di Trieste. Importo: 42.652 € Scadenza: 17/6/2022 Bando […]

