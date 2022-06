24 Giugno 2022

Partenariato pubblico privato su iniziativa privata per riqualificazione energetica e adeguamento sismico con superbonus 110% e sismabonus, per il periodo dal 01/08/2022 al 31/12/2028. Appalto suddiviso in 4 lotti. Vari comuni in Provincia di Firenze. Ente appaltante: PUBLICASA S.p.A. Importo complessivo: 18.815.216 € Scadenza: 4/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

